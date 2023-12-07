В WhatsApp появились исчезающие голосовые сообщения

Такие сообщения исчезают из чата сразу после прослушивания. Они отмечены значком «одноразовые».

Воспроизвести исчезающие голосовые сообщения можно только один раз.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в октябре у пользователей WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта на одном устройстве. Для этого понадобится второй номер телефона и сим-карта.

