В WhatsApp появились исчезающие голосовые сообщения

У пользователей мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) появилась возможность отправлять исчезающие голосовые сообщения.

Премьер Франции запретила министрам использовать Telegram и WhatsApp

Такие сообщения исчезают из чата сразу после прослушивания. Они отмечены значком «одноразовые».

Воспроизвести исчезающие голосовые сообщения можно только один раз.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в октябре у пользователей WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта на одном устройстве. Для этого понадобится второй номер телефона и сим-карта.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СмартфоныМессенджерыWhatsapp

Горячие новости

Все новости

партнеры