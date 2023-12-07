В WhatsApp появились исчезающие голосовые сообщения
7 декабря 202322:44
У пользователей мессенджера WhatsApp (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) появилась возможность отправлять исчезающие голосовые сообщения.
Такие сообщения исчезают из чата сразу после прослушивания. Они отмечены значком «одноразовые».
Воспроизвести исчезающие голосовые сообщения можно только один раз.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в октябре у пользователей WhatsApp появилась возможность использовать два аккаунта на одном устройстве. Для этого понадобится второй номер телефона и сим-карта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru