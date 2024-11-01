«Лаборатория Касперского» предупредила о вирусах в Telegram-каналах о финансах

По словам специалистов, вирус-троян под названием DarkMe позволяет хакерам удаленно управлять компьютером жертвы, и таким образом, воровать ценные данные. В «Лаборатории Касперского» предупредили, что вредоносные файлы обычно имеют расширения типа .lnk, .com и .cmd. В компании также отметили, что среди пользователей существует миф, что загрузка файлов из приложений типа Telegram менее опасна, чем скачивание из интернета.

Ранее стало известно, что в Telegram рассылается вирус под видом фотографии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

