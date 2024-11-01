«Лаборатория Касперского» предупредила о вирусах в Telegram-каналах о финансах
Специалисты «Лаборатории Касперского» выявили вирус, который появился в Telegram-каналах о финансах, сообщает РБК.
По словам специалистов, вирус-троян под названием DarkMe позволяет хакерам удаленно управлять компьютером жертвы, и таким образом, воровать ценные данные. В «Лаборатории Касперского» предупредили, что вредоносные файлы обычно имеют расширения типа .lnk, .com и .cmd. В компании также отметили, что среди пользователей существует миф, что загрузка файлов из приложений типа Telegram менее опасна, чем скачивание из интернета.
Ранее стало известно, что в Telegram рассылается вирус под видом фотографии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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