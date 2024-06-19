В выставке «Партизанская землянка» приняли участие гости из России и Белоруссии

В честь 80-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков состоялось мероприятие «Партизанская землянка», на котором собрались представители России и Белоруссии. Проект организовала «Российская газета».

На мероприятии была представлена временная выставка «Подвиги и судьбы партизан в документах», рассказывающая об огромном партизанском крае. Ее специально доставили в Москву из посольства Белоруссии.

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Госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев отметил, что сохранение исторической памяти о войне придает сил миллионам россиян и белорусов, а отстаивание этой истории сегодня как нельзя актуально.

Также выставку посетили партизанские семьи. Так, на экспозицию пришла дочь одного из партизан Эдуарда Нордмана Светлана и его внук Александр Натрошвили. На встрече как раз зачитывались отрывки из книги Нордмана. Помимо этого, присутствовал сын Героя Советского Союза Надежды Троян кардиохирург Алексей Коротеев и дочь руководителя партизанского движения Кирилла Мазурова Наталья Мазурова.

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ФОТО: Российская Газета
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