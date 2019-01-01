Общество

Из-за аномальной жары в столичном подземке и на МЦК начали раздавать воду

21 июня14:30

На 12 станциях Московского центрального кольца, а также на всех наземных станциях столичной подземки из-за аномальной жары начали раздавать питьевую воду. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на официальный Twitter-аккаунт московского метро.

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Ранее НСН писала, что сотрудники МЧС предупредили жителей столичного региона о 32-градусной жаре, которая может установиться сегодня, 21 июня. В ведомстве рекомендовали горожанам больше времени проводить в тени, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить как можно больше воды.

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ФОТО: РИА Новости/Андрей Рудаков
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