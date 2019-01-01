Из-за аномальной жары в столичном подземке и на МЦК начали раздавать воду

Ранее НСН писала, что сотрудники МЧС предупредили жителей столичного региона о 32-градусной жаре, которая может установиться сегодня, 21 июня. В ведомстве рекомендовали горожанам больше времени проводить в тени, носить одежду светлых тонов и головные уборы, а также пить как можно больше воды.

