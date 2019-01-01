Общество
В районе стадиона «ВЭБ Арена» завтра перекроют улицы на время футбольного матча между командами ЦСКА и «Оренбург».
Также закроют движение на улице Маши Порываевой.
В выходные москвичей и гостей столицы ждут транспортные ограничения
19 июля21:40
В предстоящие выходные на ремонт закроют отрезок Филевской линии подземки от станции «Киевская» до станции «Кунцевская», сообщает M24.ru. Голубая ветка возобновит полноценную работу 22 июля, в 5:30.
В районе стадиона «ВЭБ Арена» завтра перекроют улицы на время футбольного матча между командами ЦСКА и «Оренбург».
20 июля будет перекрыт проспект Сахарова из-за проведения митинга.
Также закроют движение на улице Маши Порываевой.
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ФОТО: flickr.com // Деловое сообщество
ТЕГИ:Ограничение Движения
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