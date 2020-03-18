В выходные москвичам пообещали мороз

Москвичей в предстоящие выходные ждет резкое понижение температуры воздуха. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что она будет ниже нормальных значений.

По его словам, местами пойдет небольшой снег, будет выглядывать солнце. Ветер ожидается северный. В ночь на субботу, 21 марта, будет -2..-7 градусов, днем потеплеет до +4 градусов. В воскресенье, 22 марта, станет еще свежее. Ночью возможно до -10 градусов, днем — до +2 градусов, а осадков не ожидается.

В начале новой неделе столбик термометра будет показывать околонулевую температуру, сообщает ТАСС.

Сейчас Московский регион находится на периферии обширного антициклона, сообщает АГН «Москва». Воздух в среду прогреется до +7 градусов.

Жители Москвы могут начинать менять резину на автомобиле примерно через три недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что пока в столичный регион всё ещё будут «наведываться» холодные фронты.



