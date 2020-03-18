В выходные москвичам пообещали мороз
Москвичей в предстоящие выходные ждет резкое понижение температуры воздуха. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что она будет ниже нормальных значений.
По его словам, местами пойдет небольшой снег, будет выглядывать солнце. Ветер ожидается северный. В ночь на субботу, 21 марта, будет -2..-7 градусов, днем потеплеет до +4 градусов. В воскресенье, 22 марта, станет еще свежее. Ночью возможно до -10 градусов, днем — до +2 градусов, а осадков не ожидается.
В начале новой неделе столбик термометра будет показывать околонулевую температуру, сообщает ТАСС.
Сейчас Московский регион находится на периферии обширного антициклона, сообщает АГН «Москва». Воздух в среду прогреется до +7 градусов.
Жители Москвы могут начинать менять резину на автомобиле примерно через три недели. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Синоптик отметил, что пока в столичный регион всё ещё будут «наведываться» холодные фронты.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- «Родительский комитет» рассказал об опасностях трехнедельных каникул
- Силуанов рассказал о дефицитном бюджете в 2020 году
- Завершилось следствие по делу историка Соколова
- Отказ от российской нефти в пользу саудовской назвали временным
- Косачев призвал отменить все санкции в мире из-за COVID-19