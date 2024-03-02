В вузах создадут условия для пересдачи ЕГЭ до конца приемной кампании
Минобрнауки и заинтересованные ведомства создадут в российских вузах все необходимые условия для пересдачи абитуриентами одного предмета ЕГЭ до окончания приемной кампании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.
Как отметили в ведомстве, его безусловный приоритет — обеспечение законных прав абитуриентов.
«Минобрнауки ... совместно с Минпросвещения России, Рособрнадзором и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти создадут ... условия для предоставления абитуриентам возможности пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании», — подчеркнули в министерстве.
Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова призвала реализовать в 2024 году механизм пересдачи экзамена до конца приема документов в вузах. Рособрнадзор заявлял о готовности в кратчайшие сроки внести необходимые изменения в процедуру и расписание ЕГЭ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru