В вузах создадут условия для пересдачи ЕГЭ до конца приемной кампании

Как отметили в ведомстве, его безусловный приоритет — обеспечение законных прав абитуриентов.

«Минобрнауки ... совместно с Минпросвещения России, Рособрнадзором и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти создадут ... условия для предоставления абитуриентам возможности пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании», — подчеркнули в министерстве.

Ранее глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова призвала реализовать в 2024 году механизм пересдачи экзамена до конца приема документов в вузах. Рособрнадзор заявлял о готовности в кратчайшие сроки внести необходимые изменения в процедуру и расписание ЕГЭ.

