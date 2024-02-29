Путин: Ученикам нужно разрешить по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов

«Предлагаю дать выпускникам второй шанс, по выбору самого ученика пересдать ЕГЭ по одному из предметов до окончания приемной кампании в вузах», — сказал он.

По мнению президента, также следует усовершенствовать механизм проведения ЕГЭ, чтобы исключить ситуацию, когда на уроках учат одному, а на экзаменах спрашивают другое.

В соответствии с конституцией, президент России ежегодно обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

