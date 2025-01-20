В вузах Санкт-Петербурга откроют комнаты матери и ребенка
В вузах Петербурга появятся комнаты матери и ребенка, а также группы кратковременного пребывания для детей до трех лет, говорится в документе, опубликованном на портале правовых актов.
В программе по повышению рождаемости в городе на 2024–2027 годы уточняется, что в таких комнатах и группах смогут обслуживаться не менее 60 семей каждый день. Согласно плану, в этом году услугами воспользуются 40 семей, в 2026-м — 50, а в 2027 году — 60.
В рамках программы также создадут пункты проката колясок, кроваток и пеленальных столиков для студенческих, молодых семей, одиноких матерей и нуждающихся. Кроме того, для студенческих и молодых семей введут услугу социальных нянь для временного ухода за детьми.
Ранее стало известно, что в Удмуртии откроются пункты проката предметов первой необходимости для новорожденных детей, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru