В возрасте 86 лет умерла легендарный парикмахер Долорес Кондрашова

Скончалась самый известный парикмахер СССР и России Долорес Кондрашова, ей было 86 лет. О ее смерти сообщила телеведущая Оксана Пушкина.

Долорес Кондрашова – парикмахер, дизайнер, предприниматель и педагог. В 1992 году она создала Союз парикмахеров и косметологов и начала издавать первый общероссийский журнал для парикмахеров и косметологов «Долорес», а пять лет спустя открыла первую в России Академию парикмахерского искусства, которая работает в Москве до сих пор. Она также стала создательницей фестиваля «Мир красоты» для специалистов в области бьюти-индустрии.