В возрасте 86 лет умерла легендарный парикмахер Долорес Кондрашова
Скончалась самый известный парикмахер СССР и России Долорес Кондрашова, ей было 86 лет. О ее смерти сообщила телеведущая Оксана Пушкина.
Долорес Кондрашова – парикмахер, дизайнер, предприниматель и педагог. В 1992 году она создала Союз парикмахеров и косметологов и начала издавать первый общероссийский журнал для парикмахеров и косметологов «Долорес», а пять лет спустя открыла первую в России Академию парикмахерского искусства, которая работает в Москве до сих пор. Она также стала создательницей фестиваля «Мир красоты» для специалистов в области бьюти-индустрии.
В 2002 году Кондрашова получила звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» и стала лауреатом Национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+4 719 / сут.
Умерли
395 тыс.+41 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+3 640 / сут.
- ФСБ предотвратила теракт на Северном Кавказе, который готовился по заданию Киева
- В ДНР сообщили об освобождении Краснопольевки и Двуречья
- Депутат Рады обвинил Ермака в присвоении доли Медведчука в строительном бизнесе
- СМИ: На предприятии в подмосковном Рошале прогремел взрыв
- В ЕС обсудят новые поставки оружия Украине за счет Европейского фонда мира
- В возрасте 86 лет умерла легендарный парикмахер Долорес Кондрашова
- Арестович: Россия планировала «изящную и молниеносную» спецоперацию
- СМИ: Европа готовится к эскалации с Россией
- В России заработает механизм постоянных кредитных каникул по потребзаймам
- Нарышкин заявил о хранении ВСУ оружия и боеприпасов на территории АЭС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru