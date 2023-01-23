В возрасте 86 лет умерла легендарный парикмахер Долорес Кондрашова

Скончалась самый известный парикмахер СССР и России Долорес Кондрашова, ей было 86 лет. О ее смерти сообщила телеведущая Оксана Пушкина.

Долорес Кондрашова – парикмахер, дизайнер, предприниматель и педагог. В 1992 году она создала Союз парикмахеров и косметологов и начала издавать первый общероссийский журнал для парикмахеров и косметологов «Долорес», а пять лет спустя открыла первую в России Академию парикмахерского искусства, которая работает в Москве до сих пор. Она также стала создательницей фестиваля «Мир красоты» для специалистов в области бьюти-индустрии.

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В 2002 году Кондрашова получила звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» и стала лауреатом Национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия».

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