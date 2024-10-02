В ВОЗ выступили за ограничение использования смартфонов
Всемирная организация здравоохранения призвала государства мира рассмотреть возможность ограничить использование смартфонов на фоне роста психических проблем у подростков из-за игр и социальных сетей. Об этом заявила глава отдела национальных стратегий и систем здравоохранения ВОЗ Наташа Аззопарди Мускат в интервью Politico.
Эксперт привела в качестве примеров возможных шагов ограничение возраста владельцев гаджетов, контроль за ценами на смартфоны, запрет на их использование в отдельных местах по аналогии с запретом на курение.
Мускат подчеркнула, что подобные инструменты «могут использоваться успешно и эффективно». По мнению директора отдела ВОЗ, неконтролируемое использование подростками смартфонов может повлиять на их академические результаты, ментальное здоровье, продуктивность на работе.
Ранее ВОЗ провела исследование о поведении детей школьного возраста в отношении здоровья, в нем приняли участие почти 280 тысяч человек в возрасте 11, 13 и 15 лет из 44 стран и регионов. Организация выяснила, что у каждого десятого подростка есть психические проблемы из-за зависимости от компьютерных игр и соцсетей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru