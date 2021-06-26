В ВОЗ усомнились в появлении пандемии «черной плесени» в России

«Нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражен каким-то грибковым заболеванием, будь то «черная плесень» или что-то другое. Но, мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода», — сказала она.

Ранее сообщалось, что число заболевших «черной плесенью» в Индии увеличилось до 31 216 случаев. От грибкового заболевания погибли 2 109 человек.

