В ВОЗ усомнились в появлении пандемии «черной плесени» в России
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что россиянам не стоит опасаться эпидемии мукормикоза («черной плесени»). Об этом сообщает ТАСС.
Вуйнович утверждает, что эпидемиологическую ситуацию в стране контролируют органы здравоохранения, пишет Газета.ru.
«Нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражен каким-то грибковым заболеванием, будь то «черная плесень» или что-то другое. Но, мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода», — сказала она.
Ранее сообщалось, что число заболевших «черной плесенью» в Индии увеличилось до 31 216 случаев. От грибкового заболевания погибли 2 109 человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru