В Индии у заболевшего COVID-19 нашли «зеленую плесень»

По информации издания, это первый случай в стране. Мужчина 34-х лет последние полтора месяца лежал в больнице с 90% поражением легких. Вскоре после выздоровления у него началось обильное кровотечение из носа, поднялась температура. Изначально врачи думали, что у него мукормикоз («черная плесень»).

Мукормикоз — грибковое заболевание. Предполагается, что оно проявляется как побочный эффект от коронавируса. По данным министерства химической промышленности Индии, в стране подтверждено более 8,8 тысяч случаев «черной плесени». В Индии объявили эпидемию этой болезни.

