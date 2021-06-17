В Индии у заболевшего COVID-19 нашли «зеленую плесень»
В Индии у перенесшего коронавирус пациента диагностировали грибковое заболевание «зеленая плесень», сообщила газета Hindustan Times.
По информации издания, это первый случай в стране. Мужчина 34-х лет последние полтора месяца лежал в больнице с 90% поражением легких. Вскоре после выздоровления у него началось обильное кровотечение из носа, поднялась температура. Изначально врачи думали, что у него мукормикоз («черная плесень»).
Мукормикоз — грибковое заболевание. Предполагается, что оно проявляется как побочный эффект от коронавируса. По данным министерства химической промышленности Индии, в стране подтверждено более 8,8 тысяч случаев «черной плесени». В Индии объявили эпидемию этой болезни.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru