В Индии у заболевшего COVID-19 нашли «зеленую плесень»

В Индии у перенесшего коронавирус пациента диагностировали грибковое заболевание «зеленая плесень», сообщила газета Hindustan Times.

Вирусолог объяснил, для кого и чем опасна «черная плесень»

По информации издания, это первый случай в стране. Мужчина 34-х лет последние полтора месяца лежал в больнице с 90% поражением легких. Вскоре после выздоровления у него началось обильное кровотечение из носа, поднялась температура. Изначально врачи думали, что у него мукормикоз («черная плесень»).

Мукормикоз — грибковое заболевание. Предполагается, что оно проявляется как побочный эффект от коронавируса. По данным министерства химической промышленности Индии, в стране подтверждено более 8,8 тысяч случаев «черной плесени». В Индии объявили эпидемию этой болезни.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ЭпидемияИндия
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