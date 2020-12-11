В ВОЗ рассказали о росте уровня смертности от COVID-19 в мире

Уровень смертности от коронавирусной инфекции по всему миру увеличился на 60%. Об этом на брифинге сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

По словам эксперта, мировые показатели уровня смертности выросли за последние шесть недель. При этом смертность в Европе увеличилась почти на 100%.

Однако Ван Керкхове заявила, что ВОЗ отмечает снижение количества заражений во многих европейских странах.

В мире с начала пандемии коронавирусной инфекции было зарегистрировано 69,9 млн случаев заболевания, 45,1 млн пациентов выздоровели, 1,6 млн человек скончались.

