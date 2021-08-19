В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом «дельта»
Стало известно, что спасает от смерти при заражении штаммом "дельта". Об этом рассказал главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, передает РИА Новости.
По его словам, вакцины совершенно точно предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта "дельта".
Ранее певица Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта, а также призвала всех привиться, чтобы вернуться к нормальной жизни. Об этом она написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- Власти Иркутской области сняли введенный из-за лесных пожаров режим ЧС
- Главой МИД Армении стал экс-спикер парламента Арарат Мирзоян
- СМИ: Талибы предложат представителям прежней власти места в правительстве
- Пострадавшие от паводков регионы получат 400 млн рублей на закупку техники
- Центр Гамалеи модифицировал вакцину «Спутник V» под штамм «дельта»
- Байден допустил продление срока вывода войск США из Афганистана
- Шойгу опробовал на танке трассу для Армейских международных игр
- Победившая Аверину израильтянка описала свой успех фразой «я не русская»
- Украинские наемники пожаловались на отношение к ним в Афганистане
- Футболист сборной Афганистана пытался улететь на шасси самолета и умер
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru