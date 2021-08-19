В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом «дельта»

Стало известно, что спасает от смерти при заражении штаммом "дельта". Об этом рассказал главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, передает РИА Новости.

По его словам, вакцины совершенно точно предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта "дельта".

Ранее певица Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта, а также призвала всех привиться, чтобы вернуться к нормальной жизни. Об этом она написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ВакцинацияВакцинаКоронавирус
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры