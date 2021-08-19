В ВОЗ рассказали, что спасает от смерти при заражении штаммом «дельта»

Стало известно, что спасает от смерти при заражении штаммом "дельта". Об этом рассказал главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан, передает РИА Новости.

По его словам, вакцины совершенно точно предотвращают рост числа случаев тяжелого течения заболевания и смертей от варианта "дельта".

Ранее певица Земфира заявила, что пандемия уничтожила профессию музыканта, а также призвала всех привиться, чтобы вернуться к нормальной жизни. Об этом она написала на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

