В ВОЗ отвергли идею введения ЧС из-за вируса в Китае

Так, по словам Гебрейесуса, ЧС наблюдается в Китае, однако распространение вируса не приобрело чрезвычайный характер международного уровня. При этом он отметил, что члены экстренного комитета разделились во мнении о тяжести обстановки.

Как напоминает МИР24, к настоящему в Китае известно о 617 случаях заражения, первый из которых был зафискирован в декабре в китайском городе Ухань. На данный момент с городом ограничено сообщение, общественный транспорт также временно приостановил работу.

