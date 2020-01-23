В ВОЗ отвергли идею введения ЧС из-за вируса в Китае
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает преждевременным введение режима чрезвычайной ситуации в связи с эпидемией коронавируса в Китае. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на главу ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.
Так, по словам Гебрейесуса, ЧС наблюдается в Китае, однако распространение вируса не приобрело чрезвычайный характер международного уровня. При этом он отметил, что члены экстренного комитета разделились во мнении о тяжести обстановки.
Как напоминает МИР24, к настоящему в Китае известно о 617 случаях заражения, первый из которых был зафискирован в декабре в китайском городе Ухань. На данный момент с городом ограничено сообщение, общественный транспорт также временно приостановил работу.
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