В ВОЗ оценили возможность победить COVID-19 в 2021 году

Окончательная победа над пандемией коронавируса вряд ли возможна до конца 2021 года. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

Эксперт в беседе с РИА Новости отметила рост заболеваемости COVID-19, в связи с чем сейчас рано говорить об отмене режима чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и «никаких предположений делать не следует».

Вуйнович отметила, что победить инфекцию пока не удастся, однако возможно снизить число госпитализаций, уровень заболеваемости и количество смертей.

Между тем, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила о начале третьей волны коронавируса в странах Евросоюза. Спинант отметила, что в каждой стране своя скорость распространения вируса, и призвала ускорить вакцинацию.

