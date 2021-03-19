В ВОЗ оценили возможность победить COVID-19 в 2021 году
Окончательная победа над пандемией коронавируса вряд ли возможна до конца 2021 года. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.
Эксперт в беседе с РИА Новости отметила рост заболеваемости COVID-19, в связи с чем сейчас рано говорить об отмене режима чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения и «никаких предположений делать не следует».
Вуйнович отметила, что победить инфекцию пока не удастся, однако возможно снизить число госпитализаций, уровень заболеваемости и количество смертей.
Между тем, официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила о начале третьей волны коронавируса в странах Евросоюза. Спинант отметила, что в каждой стране своя скорость распространения вируса, и призвала ускорить вакцинацию.
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