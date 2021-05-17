В ВОЗ оценили программу медосмотров в павильонах «Здоровая Москва»

Вуйнович отметила, что ранняя диагностика снижает количество смертей и новых случаев заболевания. Представитель ВОЗ подчеркнула, что правительство Москвы реализует программу в парках. По ее словам, это гарантирует, что все члены семьи смогут вместе пройти обследование.

Проект «Здоровая Москва» снова начал работать 11 мая. Жители столицы могут пройти медицинскую диагностику в павильонах, которые установили в разных парках города. Центры мониторинга работают ежедневно с 8:00 до 20:00.

