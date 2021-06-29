В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией
Полагаться на антитела к коронавирусу, принимая решение о вакцинации, не следует, так как их наличие не гарантирует защиту от инфекции. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
«Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в "обычных" тестах обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — цитирует Вуйнович РБК.
Вуйнович подчеркнула, что исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне, однако они предназначены для научных целей, а не для принятия решений «в режиме реального времени в период пандемии». Представитель ВОЗ добавила, что вакцинация — лучший способ достижения индивидуального и коллективного иммунитета.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,5 млн+20 616 / сут.
Умерли
135 тыс.+652 / сут.
Выздоровели
5,0 млн+14 697 / сут.
- В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией
- Lancet: китайская вакцина CoronaVac безопасна для детей от 3 до 17 лет
- В России зафиксировали новый антирекорд по количеству смертей от COVID-19 за сутки
- Минздрав России подготовил документ об учете вакцинации при госпитализации
- Боррель до конца лета представит варианты санкций ЕС против России
- Адвокат: Главред «Проекта» проходит подозреваемым по делу о клевете
- Вакцина «Спутник V» показала 97,8% эффективности в ОАЭ
- СМИ: Власти отказались от плана привить 60% взрослых россиян к осени
- Адвокат назвал причину обысков у журналистов «Проекта»
- Краснодарский край может потерять до 55 млрд рублей из-за ограничений для туристов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru