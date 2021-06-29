В ВОЗ объяснили, почему не стоит полагаться на антитела перед вакцинацией

Полагаться на антитела к коронавирусу, принимая решение о вакцинации, не следует, так как их наличие не гарантирует защиту от инфекции. Об этом заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Оценка иммунитета является сложной задачей и требует различных научных уровней и наличия сложных лабораторий. Присутствие определенных антител в "обычных" тестах обычно не говорит о том, являются ли они нейтрализующими антителами, то есть могут ли они остановить вирус, поэтому ВОЗ не рекомендует данный вид тестов», — цитирует Вуйнович РБК.

Вуйнович подчеркнула, что исследования серологического иммунитета могут проводиться на популяционном уровне, однако они предназначены для научных целей, а не для принятия решений «в режиме реального времени в период пандемии». Представитель ВОЗ добавила, что вакцинация — лучший способ достижения индивидуального и коллективного иммунитета.

