В ВОЗ не нашли случаев занижения смертности в России от COVID-19

В Российской Федерации не отмечено фактов сознательного занижения числа умерших в связи с заболеванием коронавирусом. Это констатировала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Москве Мелита Вуйнович.

В эфире телеканала «Россия-24» она также заявила, что статистика по распространению CОVID-19 в России даёт основания предполагать на скорую стабилизацию ситуации. По словам Вуйнович, надежду вселяет тот факт, что 6 дней подряд число инфицированных не меняется значительно, а даже уменьшается в основном.

При этом представитель ВОЗ подчеркнула, что скорость убыли эпидемии будет зависеть от поведения граждан. По её словам, необходимо соблюдать осторожность и социальное дистанцирование. Кроме того, требуется оперативная госпитализация или изоляция всех зараженных.

