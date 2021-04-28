В восьми регионах РФ объявили дополнительные выходные из-за религиозных праздников

В Крыму, Башкирии и Татарстане было принято решение о дополнительном выходном в связи с праздником Ураза-байрам, в Адыгее решили сделать нерабочими и 11, и 13 мая.

В республиках Северного Кавказа на празднование Ураза-байрам обычно также устанавливают один или несколько выходных. Ожидается, что указы о нерабочих днях в связи с этим выйдут в ближайшее время.

