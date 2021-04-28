В восьми регионах РФ объявили дополнительные выходные из-за религиозных праздников
В пресс-службах ряда регионов сообщили о дополнительных выходных из-за религиозных праздников.
Ставропольский и Краснодарский края, Пензенская и Саратовская области объявили выходным днем 11 мая – на этот день выпадает церковный праздник Радоницы - день первого после Пасхи поминовения усопших.
В Крыму, Башкирии и Татарстане было принято решение о дополнительном выходном в связи с праздником Ураза-байрам, в Адыгее решили сделать нерабочими и 11, и 13 мая.
В республиках Северного Кавказа на празднование Ураза-байрам обычно также устанавливают один или несколько выходных. Ожидается, что указы о нерабочих днях в связи с этим выйдут в ближайшее время.
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