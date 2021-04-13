Кадыров ушел в отпуск

Глава Чечни Рамзан Кадыров отправился в ежегодный оплачиваемый отпуск, который начался 12 апреля. Об этом сообщается в распоряжении главы региона.

Исполнение обязанностей главы Чеченской Республики на период своего отсуствия Кадыров возложил на Хучиева Муслима Магомедовича, председателя правительства Чеченской республики.

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Напомним, что с закатом солнца 13 апреля начнется священный для мусульман месяц Рамадан - время поста, молитвы, благотворительности и покаяния. В это время верующие не едят и не пьют с рассвета до заката. После заката верующие проводят коллективные трапезы разговения – ифтары, а в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.

В связи с этим Кадыров провел в своем доме коллективную молитву с участием муфтия Чечни и авторитетных богословов и мюридов.

Накануне после отставки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова глава Чечни Рамзан Кадыров стал главным губернатором-долгожителем России.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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