Кадыров ушел в отпуск

Напомним, что с закатом солнца 13 апреля начнется священный для мусульман месяц Рамадан - время поста, молитвы, благотворительности и покаяния. В это время верующие не едят и не пьют с рассвета до заката. После заката верующие проводят коллективные трапезы разговения – ифтары, а в мечетях совершают дополнительные коллективные молитвы – таравих.

В связи с этим Кадыров провел в своем доме коллективную молитву с участием муфтия Чечни и авторитетных богословов и мюридов.

Накануне после отставки губернатора Ульяновской области Сергея Морозова глава Чечни Рамзан Кадыров стал главным губернатором-долгожителем России.

