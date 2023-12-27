В восьми обесточенных районах Ярославской области введен режим ЧС

В восьми районах Ярославской области введен режим ЧС, сообщил в Telegram губернатор региона Михаил Евраев.

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Это связано с проблемами при подаче электричества из-за непогоды. Глава региона назвал ситуацию критической. Восстановительные работы ведут 148 бригад и 161 единица техники. Помощь оказывают спасатели.

В филиале «Ярэнерго» работает оперативный штаб, проводится непрерывный мониторинг метеоусловий. В обесточенные населенные пункты организован подвоз воды. В регионе действуют пункты временного размещения.

Ранее нескольких зданий в центре Москвы остались без света, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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