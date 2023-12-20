В Воронежской области запретили пиротехнику в новогодние праздники
Власти Воронежской области ввели запрет на использование пиротехники в новогодние праздники. Об этом сообщило правительство региона в своем Telegram-канале.
Под запрет попали запуск фейерверков, салютов и петард в местах проведения массовых мероприятий и на прилегающих территориях. Власти уточнили, что решение принято для спокойствия и безопасности жителей области.
Мера будет действовать с 31 декабря 2023 года по 9 января 2024-го. Также в эти дни запрещена работа аттракционов с животными и выносной торговли.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев попросил жителей региона отказаться от использования пиротехники на Новый год. Он призвал дождаться завершения спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru