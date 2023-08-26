МЧС: Склад с пиротехникой горит в городе Кемерово

Склад с пиротехникой горит в городе Кемерово, сообщает МЧС России.

Пожар на стройрынке в Подмосковье локализовали на 750 «квадратах»

В ведомстве отметили, что на место происшествия выехали огнеборцы. В частности, более 30 человек и 11 единиц техники тушат возгорание.

Площадь пожара, по оценке МЧС, составляет порядка 750 квадратных метров. Сейчас возгорание локализовано.

Ранее пожар произошел в строительном магазине в Подмосковье, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарМЧС РФ

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