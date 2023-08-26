МЧС: Склад с пиротехникой горит в городе Кемерово
26 августа 202313:45
Склад с пиротехникой горит в городе Кемерово, сообщает МЧС России.
В ведомстве отметили, что на место происшествия выехали огнеборцы. В частности, более 30 человек и 11 единиц техники тушат возгорание.
Площадь пожара, по оценке МЧС, составляет порядка 750 квадратных метров. Сейчас возгорание локализовано.
Ранее пожар произошел в строительном магазине в Подмосковье, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru