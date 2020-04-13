В Воронежской области ввели самоизоляцию для приезжих

В Воронежской области приезжающие из Москвы, Московской области и Петербурга должны будут находится в режиме самоизоляции в течение двух недель. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий указ губернатора региона Александра Гусева.

Согласно указу, также все пребывающие в область обязаны сообщить о приезде, сроках и месте пребывания. Отмечается, что мера не касается тех, кто приехал в служебную командировку.

На текущий момент в регионе подтверждены 60 случаев заражения COVID-2019, из них три закончились летальным исходом, 16 пациентов выздоровели.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что недоработки регионов в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-2019 будут рассматриваться как преступная халатность. По словам президента, весомый прирост заражений в регионах говорит о разгильдяйстве.

