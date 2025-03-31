Устроивший стрельбу с дома в Мурманске мужчина находится в больнице под охраной

Гражданин, который вечером 30 марта устроил стрельбу с крыши многоэтажного дома в Мурманске, находится в больнице под охраной. По уточненным данным, он получил ранения в голову и бедро, сообщили в областном Следственном управлении Следственного комитета.

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Следственные действия с подозреваемым будут проводиться, как только это станет возможным по медицинским показателям, после этого суд решит вопрос об избрании меры пресечения. Следствие просит арестовать мужчину.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным правоохранителей, стрельбу открыл 43-летний житель этого дома. До этого он не был судим. Пор уточненной информации, в общей сложности он успел произвести почти 60 выстрелов. Люди не пострадали.

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Фото: t.me/su_skr51
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