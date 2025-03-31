Устроивший стрельбу с дома в Мурманске мужчина находится в больнице под охраной

Следственные действия с подозреваемым будут проводиться, как только это станет возможным по медицинским показателям, после этого суд решит вопрос об избрании меры пресечения. Следствие просит арестовать мужчину.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по данным правоохранителей, стрельбу открыл 43-летний житель этого дома. До этого он не был судим. Пор уточненной информации, в общей сложности он успел произвести почти 60 выстрелов. Люди не пострадали.

