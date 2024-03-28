В Воронежской области участников СВО освободили от транспортного налога
Депутаты Воронежской областной думы утвердили закон об освобождении участников специальной военной операции от уплаты транспортного налога. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
Как отметил губернатор, налог не будут платить на легковой автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил, если машина мощнее, льготные 150 л.с. вычтут из их общего числа. На меру поддержки смогут рассчитывать ветераны СВО.
«Меру... смогут оформить и члены семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы — его супруга (супруг), родители; дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения... 18 лет; дети до 23 лет, если они обучаются по очной форме», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
Между тем в Госдуму внесли законопроект об отмене транспортного налога в России с 2025 года, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru