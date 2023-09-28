В Приамурье работников ОПК освободят от транспортного налога
Сотрудников организаций оборонно-промышленного комплекса Приамурья, стаж которых больше года, освободят от транспортного налога. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания Амурской области.
Парламентарии приняли в первом чтении соответствующие изменения в закон о транспортном налоге на территории региона.
«Льгота будет распространяться на один автомобиль без ограничения по мощности двигателя», — уточнили в Заксобрании.
По словам председателя органа Константина Дьяконова, меры позволят поддержать действующих работников ОПК и привлечь новых на предприятия, выпускающие продукцию для нужд специальной военной операции.
Кроме того, законодатели продлят на год освобождение от уплаты транспортного налога участников СВО из Приамурья.
Ранее Госсовет Татарстана освободил владельцев электромобилей от уплаты транспортного налога, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru