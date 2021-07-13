В Воронежской области объявлено штормовое предупреждение из-за жары
МЧС по Воронежской области объявило на 14-15 июля штормовое предупреждение из-за аномальной жары. Спасатели предупредили, что в эти дни в регионе ожидается аномально высокая температура – до 36 градусов.
Ранее штормовое предупреждение в области объявляли на 11 июля, когда температура тоже равнялась 36 градусам.
На сайте Гидрометцентра России сообщается, что 13 июля в Воронеже ожидается 29-30 градусов тепла.
В МЧС предупредили, что жара может привести к ослаблению внимания, потере работоспособности и повышенной аварийности, также возрастает вероятность трагедий на воде.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» предсказал «превращение» Москвы в Ростов-на-Дону через 30 лет.
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