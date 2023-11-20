В Воронеже задержали водителя с 264 неоплаченными штрафами
Сотрудники полиции задержали в Воронеже водителя с 264 неоплаченными штрафами. У него нет полиса ОСАГО и прекращена регистрация автомобиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную госавтоинспекцию.
38-летний местный житель управлял Peugeot 308, когда он был задержан на улице Матросова. В его отношении был составлен протокол по двум статьям КоАП РФ.
Нарушитель был лишен свидетельства на транспортное средства, у него также изъяты государственные регистрационные знаки.
Ранее Депутаты в первом чтении одобрили исключение ОСАГО из обязательных документов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru