В Воронеже расследуют убийство собак в приюте для животных

Прокуратура области взяла расследование на контроль. В приюте было убито несколько животных, собак застрелили. По некоторым данным, часть собак отравили, у некоторых животных перерезано горло. Всего было убито около 20 животных.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что необходимо вводить не только уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, но и административную, которая позволит наказывать и несовершеннолетних граждан.

