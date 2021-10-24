В Воронеже расследуют убийство собак в приюте для животных
В Воронеже инициировали уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель, совершенное в отношении нескольких животных» после массового убийства собак в приюте «Дора», сообщает «Интерфакс».
Прокуратура области взяла расследование на контроль. В приюте было убито несколько животных, собак застрелили. По некоторым данным, часть собак отравили, у некоторых животных перерезано горло. Всего было убито около 20 животных.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов сообщил, что необходимо вводить не только уголовную ответственность за жестокое обращение с животными, но и административную, которая позволит наказывать и несовершеннолетних граждан.
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