В Воронеже отстранили от работы участников неэтичной проверки школьниц перед ЕГЭ

В числе проверяющих школьниц через металлодетектор оказался преподаватель физической культуры о ОБЖ Дмитрий Скляр. По его словам, он никого не раздевал, а только просил устранить нарушения и пропускал лишь в том случае, если оборудование не срабатывало.

Ранее Следком начал проверку после жалоб на некорректный досмотр перед ЕГЭ в Воронеже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

