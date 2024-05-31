В Воронеже отстранили от работы участников неэтичной проверки школьниц перед ЕГЭ

Все участники неэтичной проверки школьниц в Воронеже отстранены от работы на экзаменах, заявила министр образования региона Наталья Салогубова, сообщает «МК».

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В числе проверяющих школьниц через металлодетектор оказался преподаватель физической культуры о ОБЖ Дмитрий Скляр. По его словам, он никого не раздевал, а только просил устранить нарушения и пропускал лишь в том случае, если оборудование не срабатывало.

Ранее Следком начал проверку после жалоб на некорректный досмотр перед ЕГЭ в Воронеже, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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