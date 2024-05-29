Кузнецова предложила разрешить пересдачу ЕГЭ подвергшимся досмотру школьницам

Школьницам, которые подверглись досмотру в пункте сдачи ЕГЭ в Воронеже, следует предоставить возможность пересдать экзамен, сообщила в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

Следком начал проверку после жалоб на некорректный досмотр перед ЕГЭ в Воронеже

По ее словам, соответствующее обращение направлено в региональное министерство образования.

«Подобные перекосы, переход всяких разумных границ, когда детей на пунктах пропуска перед экзаменом заставляют в буквальном смысле раздеваться, прибегают к иным процедурам, переходящим все грани – недопустимы», - написала Кузнецова.

Как добавила депутат, такие случаи создают дополнительные стрессовые ситуации для выпускников, что может негативно сказаться и на результатах экзамена.

Ранее СМИ сообщали, что школьники Воронежа пожаловались, что их заставляли снимать одежду ради допуска к сдаче ЕГЭ. После появления жалоб со стороны учеников ситуацией заинтересовалась прокуратура. Как сообщил депутат Госдумы от Воронежской области Евгений Ревенко, в школе, в которой произошел инцидент, намерены провести проверку, передает «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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