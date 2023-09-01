В Воронеже открыли самую большую школу России
Самая большая в России школа на 2860 мест открылась в Воронеже. Об этом сообщает РИА Новости.
Учреждение «Образовательный центр "Содружество"» создали в Коминтерновском районе города по проекту в рамках соглашения между правительствами Белоруссии и Воронежской области. Церемония открытия школы прошла 1 сентября, в режиме видео-конференц-связи в ней приняли участие спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики белорусского Национального собрания Наталья Кочанова. Кроме того, на открытии присутствовал посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой.
«Самая большая, самая современная школа в России. Нет таких школ больше ни в каком другом городе, нет таких школ в Республике Беларусь… Самые теплые, самые искренние приветствия, поздравления ... от нашего президента Александра Григорьевича Лукашенко, который вручил в подарок вашей школе школьный автобус», — заявил дипломат.
Всего в новой школе 110 классов. Образовательное учреждение открыло несколько десятков первых классов: на торжественной линейке заметили учеников с табличками 1ц и 1я.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru