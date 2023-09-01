Собянин сообщил о рекордном количестве учеников в школах Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с Днем знаний.
По его словам, в этом году 1 сентября за парты сели около 120 тысяч первоклассников. Всего в 2023 году в столичные школы пришли больше 1,1 млн юных москвичей. Собянин отметил, что это абсолютный рекорд в истории города.
Президент РФ Владимир Путин 1 сентября откроет новые общеобразовательные учреждения в пяти регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении говорится, что российский лидер будет принимать участие в церемониях открытия в формате видеоконференции. Также Владимир Путин проведёт 1 сентября открытый урок «Разговор о важном. Уточняется, что присутствовать на нём будут 30 школьников — победители олимпиад, конкурсов и имеющих другие выдающиеся достижения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru