Собянин сообщил о рекордном количестве учеников в школах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил школьников с Днем знаний.

По его словам, в этом году 1 сентября за парты сели около 120 тысяч первоклассников. Всего в 2023 году в столичные школы пришли больше 1,1 млн юных москвичей. Собянин отметил, что это абсолютный рекорд в истории города.

Президент РФ Владимир Путин 1 сентября откроет новые общеобразовательные учреждения в пяти регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля. В сообщении говорится, что российский лидер будет принимать участие в церемониях открытия в формате видеоконференции. Также Владимир Путин проведёт 1 сентября открытый урок «Разговор о важном. Уточняется, что присутствовать на нём будут 30 школьников — победители олимпиад, конкурсов и имеющих другие выдающиеся достижения.

