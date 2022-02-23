В Воронеже глыба льда травмировала трехлетнюю девочку

Трехлетнюю девочку госпитализировали в Воронеже с переломом основания черепа, сообщает «РЕН ТВ».

Глыба льда упала на девочку в Нижнем Новгороде

Вечером 22 февраля на ребенка с крыши дома упала глыба льда. Инцидент произошел на улице Комиссаржевской.

О состоянии ребенка не сообщается. По данному факту прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего и даст оценку работе коммунальных служб города.

Напомним, несколько дней назад ледяная глыба упала с крыши жилого дома на шестилетнюю девочку в Нижнем Новгороде. Кроме того, стало известно о сходе глыбы льда на женщину.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДетиВоронеж
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