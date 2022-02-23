В Воронеже глыба льда травмировала трехлетнюю девочку
Трехлетнюю девочку госпитализировали в Воронеже с переломом основания черепа, сообщает «РЕН ТВ».
Вечером 22 февраля на ребенка с крыши дома упала глыба льда. Инцидент произошел на улице Комиссаржевской.
О состоянии ребенка не сообщается. По данному факту прокуратура проверит все обстоятельства произошедшего и даст оценку работе коммунальных служб города.
Напомним, несколько дней назад ледяная глыба упала с крыши жилого дома на шестилетнюю девочку в Нижнем Новгороде. Кроме того, стало известно о сходе глыбы льда на женщину.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,7 млн+135 тыс. / сут.
Умерли
347 тыс.+796 / сут.
Выздоровели
12,7 млн+164 тыс. / сут.
- Захарова высмеяла Кличко за плохое знание истории
- Украина получила военную помощь на 1,5 миллиарда долларов
- Мурашко назвал сроки ревакцинации в условиях «омикрон»-штамма
- В Кремле рассказали, когда Москва даст ответ на новые санкции
- Рубль укрепился после речи Байдена
- В Амстердаме из магазина Apple, где захватили заложников, спаслись несколько человек
- США готовы к введению санкций против Сбербанка и ВТБ
- Захарова отреагировала на твит Борреля о шопинге и вечеринках депутатов РФ
- Минфин США ввел санкции против ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их «дочек»
- Минздрав: от коронавируса привиты около 82 млн россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru