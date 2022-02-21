Глыба льда упала на девочку в Нижнем Новгороде

Инцидент случился возле дома на улице Донецкой. Ребенок пожаловался родителям на головную боль из-за гематомы на голове. Врачи диагностировали сотрясение мозга и госпитализировали в нейрохирургическое отделение.

В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверки после публикаций СМИ о некачественной работе по содержанию и уборке общественных мест от снежных масс и наледи.

Кроме того, стало известно о сходе глыбы льда на женщину. Инцидент случился у дома по улице Интернациональной.

Если человек или его автомобиль пострадали из-за падения наледи с крыши, то ответственность несут управляющая компания или собственники здания. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.

