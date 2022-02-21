Глыба льда упала на девочку в Нижнем Новгороде
Ледяная глыба упала с крыши жилого дома на шестилетнюю девочку в Нижнем Новгороде, сообщает телеканал «360».
Инцидент случился возле дома на улице Донецкой. Ребенок пожаловался родителям на головную боль из-за гематомы на голове. Врачи диагностировали сотрясение мозга и госпитализировали в нейрохирургическое отделение.
В настоящее время сотрудники прокуратуры проводят проверки после публикаций СМИ о некачественной работе по содержанию и уборке общественных мест от снежных масс и наледи.
Кроме того, стало известно о сходе глыбы льда на женщину. Инцидент случился у дома по улице Интернациональной.
Если человек или его автомобиль пострадали из-за падения наледи с крыши, то ответственность несут управляющая компания или собственники здания. Об этом в беседе с Тelegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,4 млн+171 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
12,4 млн+147 тыс. / сут.
- Глыба льда упала на девочку в Нижнем Новгороде
- В Курской области объявлен режим ЧС из-за прибытия беженцев
- Тутберидзе подвела итоги выступления фигуристов на Играх в Пекине
- СМИ: российские войска получили приказ о «вторжении» на Украину
- Блинкен сообщил, что американские власти не признают независимость Донбасса ради предотвращения войны
- СМИ: В России более 16 тысяч смартфонов снабжены вредоносным ПО
- Захарова пошутила над опасениями Трасс о «вторжении» России в Прибалтику
- СМИ: Встреча ТГК не планируется
- Путин обсудил с Макроном Украину и гарантии безопасности России
- СМИ: Путин и Макрон решили созвать рабочую группу по Донбассу в ближайшие часы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru