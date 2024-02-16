В Вологодской области предложили освободить многодетных от транспортного налога

«Законопроект предусматривает освобождение от транспортного налога многодетные семьи, которые пользуются легковым автомобилем мощностью до 150 лошадиных сил включительно. При превышении мощности сумма налога будет уменьшена на 5 250 рублей», — указал Филимонов.

Отмечается, что льгота затронет свыше 20 тысяч многодетных семей. При этом меру поддержки будут предоставлять в отношении только одного авто по выбору налогоплательщика.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ, напоминает RT.

