В Вологодской области построят дом социального обслуживания

Дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов появится в селе Молочное Вологодской области в 2025 году. Объект будет представлять собой комплекс зданий из четырех блоков с общей инфраструктурой. На постоянной основе здесь могут проживать 200 человек.

Строительством по итогам победы в открытом аукционе займется «Швабе-Москва» – дочерняя компания холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Заместитель генерального директора холдинга Лев Борисов рассказал, что этот проект станет вторым для компании в регионе.

«Качественно выполнить текущие задачи позволят большой опыт в реализации крупных инфраструктурных проектов и наработанные годами компетенции», – отметил он.

Со своей стороны, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, что такой проект необходим для активного долголетия граждан пожилого возраста и увеличения продолжительности их жизни. В стране подобных современных учреждений единицы, добавил он.

