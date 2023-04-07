В Вологодской области построят дом социального обслуживания
Дом социального обслуживания для престарелых и инвалидов появится в селе Молочное Вологодской области в 2025 году. Объект будет представлять собой комплекс зданий из четырех блоков с общей инфраструктурой. На постоянной основе здесь могут проживать 200 человек.
Строительством по итогам победы в открытом аукционе займется «Швабе-Москва» – дочерняя компания холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех. Заместитель генерального директора холдинга Лев Борисов рассказал, что этот проект станет вторым для компании в регионе.
«Качественно выполнить текущие задачи позволят большой опыт в реализации крупных инфраструктурных проектов и наработанные годами компетенции», – отметил он.
Со своей стороны, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников рассказал, что такой проект необходим для активного долголетия граждан пожилого возраста и увеличения продолжительности их жизни. В стране подобных современных учреждений единицы, добавил он.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru