В Вологодской области ограничили продажу алкоголя в будни двумя часами

После вступления нормативного акта в законную силу, приобрести спиртное в будний день можно будет только строго с 12.00 до 14.00.

За принятие документа проголосовало 25 депутатов, против — двое и один воздержался. На выходные и большинство праздников новые правила не распространяются. В эти дни приобрести алкоголь можно будет с 8 утра до 23 вечера.

Ранее в Смоленской области запретили продажу спиртного на первых этажах жилых домов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

