В Вологодской области ограничили продажу алкоголя в будни двумя часами
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами, сообщает «Газета.ru».
После вступления нормативного акта в законную силу, приобрести спиртное в будний день можно будет только строго с 12.00 до 14.00.
За принятие документа проголосовало 25 депутатов, против — двое и один воздержался. На выходные и большинство праздников новые правила не распространяются. В эти дни приобрести алкоголь можно будет с 8 утра до 23 вечера.
Ранее в Смоленской области запретили продажу спиртного на первых этажах жилых домов, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru