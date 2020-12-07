В Вологодской области 31 декабря объявили выходным днем
В Вологодской области 31 декабря текущего года объявили выходным днем. Об этом сообщил губернатор региона Олег Кувшинников на официальной странице «Вконтакте».
В размещенном на странице соцсети видео Кувшинников отметил, что рабочий день перенесен на субботу 26 декабря. «Для того, чтобы 31 декабря дать возможность нашим семьям подготовиться к празднованию главного праздника всех россиян», - отметил он.
Губернатор также призвал местные предприятия и бизнес поддержать эту инициативу жителей области.
Ранее Член Общественной палаты, глава «Трезвой России» Султан Хамзаев попросил глав регионов сделать 31 декабря выходным днем. Он разослал письмо субъектам с таким предложением. Ряд регионов уже объявили заключительный день года выходным.
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