В Волгоградской колонии заключенных поощряли самогоном
26 августа 202405:18
В Волгоградской колонии ИК-19, где ранее произошел захват заложников, небыли подобающие строгому режиму порядки, сообщает Telegram-канал Mash.
Заключенные могли приобрести кнопочные телефоны и смартфоны, стоимость которых доходила до 40 тысяч рублей. За перевыполнение рабочего плана их поощряли неофициальными премиями до 3 тысяч рублей, дополнительными свиданиями и алкоголем. На территории колонии был самодельный самогонный аппарат.
Ранее следователи начали допрос работников исправительной колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru