В Волгоградской колонии заключенных поощряли самогоном

В Волгоградской колонии ИК-19, где ранее произошел захват заложников, небыли подобающие строгому режиму порядки, сообщает Telegram-канал Mash.

Заложники и коррупция: В волгоградской ИК-19 повторился сценарий СИЗО под Ростовом

Заключенные могли приобрести кнопочные телефоны и смартфоны, стоимость которых доходила до 40 тысяч рублей. За перевыполнение рабочего плана их поощряли неофициальными премиями до 3 тысяч рублей, дополнительными свиданиями и алкоголем. На территории колонии был самодельный самогонный аппарат.

Ранее следователи начали допрос работников исправительной колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КолонияЗаключенные

Горячие новости

Все новости

партнеры