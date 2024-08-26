В Волгоградской колонии заключенных поощряли самогоном

Заключенные могли приобрести кнопочные телефоны и смартфоны, стоимость которых доходила до 40 тысяч рублей. За перевыполнение рабочего плана их поощряли неофициальными премиями до 3 тысяч рублей, дополнительными свиданиями и алкоголем. На территории колонии был самодельный самогонный аппарат.

Ранее следователи начали допрос работников исправительной колонии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

