В Волгограде возбудили уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать»
На жительницу Самары завели уголовное дело за провокационное видео со скульптурой «Родина-мать зовет» в Волгограде. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба региональной прокуратуры.
«Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения)», - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что девушка совершила действия, «пренебрегающие нормами морали и нравственности. Расследованием дела занимается полиция.
В социальных сетях появилось видео, снятое в ракурсе, будто девушка «трогает» руками грудь монумента.
В Москве ранее инициировали уголовное дело после публикации видео с осквернением Корана, передает «Радиоточка НСН».
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