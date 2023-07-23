В Волгограде возбудили уголовное дело за осквернение памятника «Родина-мать»

На жительницу Самары завели уголовное дело за провокационное видео со скульптурой «Родина-мать зовет» в Волгограде. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба региональной прокуратуры.

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«Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 244 УК РФ (осквернение мест захоронения)», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что девушка совершила действия, «пренебрегающие нормами морали и нравственности. Расследованием дела занимается полиция.

В социальных сетях появилось видео, снятое в ракурсе, будто девушка «трогает» руками грудь монумента.

В Москве ранее инициировали уголовное дело после публикации видео с осквернением Корана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: wikipedia.org/Anastasia Galyamicheva
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