Потушивший Вечный огонь лимонадом россиянин пойдет под суд
В Республике Коми перед судом предстанет 26-летний мужчина, потушивший пламя Вечного огня на мемориале «Вечная слава» в Сыктывкаре. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.
Местного жителя обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 354.1 («Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества») Уголовного кодекса. Фигурант дела признал вину и раскаялся в содеянном.
Отмечается, что инцидент произошел 12 апреля. Мужчина вылил на Вечный огонь лимонад.
Правоохранительные органы ранее задержали прикурившего от Вечного огня в Волгограде передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru