Потушивший Вечный огонь лимонадом россиянин пойдет под суд

В Республике Коми перед судом предстанет 26-летний мужчина, потушивший пламя Вечного огня на мемориале «Вечная слава» в Сыктывкаре. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета РФ.

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Местного жителя обвиняют в совершении преступления по части 3 статьи 354.1 («Публичное осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества») Уголовного кодекса. Фигурант дела признал вину и раскаялся в содеянном.

Отмечается, что инцидент произошел 12 апреля. Мужчина вылил на Вечный огонь лимонад.

Правоохранительные органы ранее задержали прикурившего от Вечного огня в Волгограде передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:СудыВечный Огонь

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