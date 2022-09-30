В Волгограде прошел митинг-концерт «Мы вместе»
В Волгограде в пятницу, 30 сентября прошел митинг-концерт «Мы вместе» в поддержку присоединения к Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Мероприятие прошло на верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство», сообщает «Комсомольская правда».
На митинг-концерт собрались несколько сотен волгоградцев, среди них депутаты областной и городской дум, общественники, молодежь. На сцене выступили творческие коллективы.
Из-за мероприятия в центре Волгограда были перекрыты для автомобилей улицы Чуйкова и Советская.
Ранее Владимир Путин подписал договоры о вхождении в состав РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей, сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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