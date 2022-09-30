В Волгограде прошел митинг-концерт «Мы вместе»

В Волгограде в пятницу, 30 сентября прошел митинг-концерт «Мы вместе» в поддержку присоединения к Российской Федерации ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Мероприятие прошло на верхней террасе Центральной набережной у фонтана «Искусство», сообщает «Комсомольская правда».

На митинг-концерт собрались несколько сотен волгоградцев, среди них депутаты областной и городской дум, общественники, молодежь. На сцене выступили творческие коллективы.