В Волгограде названы победители конкурса «Лучший водитель трамвая»

Звание лучшей по итогам трехдневных состязаний присвоено жительнице Волгограда Анжелике Лобачевой, водителю-инструктору высшей категории. Ей достался и главный приз конкурса - сертификат на 300 тысяч рублей. В беседе с НСН она рассказала, что победить было сложно, потому что в конкурсе участвуют лучшие из лучших со всей страны.

«Здесь собрались все профессионалы с большой буквы. Я видела их мастерство, работу. Сказать, что ты будешь лучшим – невозможно. Но вот так сложилось, чем я немало горжусь. Изначально это была мечта детства: как всем детям, наверное, мне очень нравилось стоять возле кабины, наблюдать. В детстве все кажется волшебным, сказочным, чуть ли не космическим кораблем. А в более сознательном возрасте я услышала объявление (о приеме на обучение - НСН) и приняла решение попробовать. Семья меня поддержала. Попробовала и вот, как видите, все получилось», - рассказала победительница.



По словам Лобачевой, работа водителя трамвая сложная и крайне ответственная.