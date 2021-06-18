В Волгограде названы победители конкурса «Лучший водитель трамвая»
В Волгограде названы имена победителей Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель трамвая». Он проходил с 16 по 18 июня. Участие в нем приняли более 30 профессионалов из 29 городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Магнитогорска, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга, Барнаула и других.
Участники конкурса продемонстрировали жюри навыки в вождении, знание правил безопасности и технической эксплуатации составов и даже умение красноречиво говорить с пассажирами. Впервые был введён элемент плавного вождения под названием «Не урони бабушку», когда водитель должен проехать с ускорением, не уронив куклу в салоне трамвая.
Звание лучшей по итогам трехдневных состязаний присвоено жительнице Волгограда Анжелике Лобачевой, водителю-инструктору высшей категории. Ей достался и главный приз конкурса - сертификат на 300 тысяч рублей. В беседе с НСН она рассказала, что победить было сложно, потому что в конкурсе участвуют лучшие из лучших со всей страны.
«Здесь собрались все профессионалы с большой буквы. Я видела их мастерство, работу. Сказать, что ты будешь лучшим – невозможно. Но вот так сложилось, чем я немало горжусь. Изначально это была мечта детства: как всем детям, наверное, мне очень нравилось стоять возле кабины, наблюдать. В детстве все кажется волшебным, сказочным, чуть ли не космическим кораблем. А в более сознательном возрасте я услышала объявление (о приеме на обучение - НСН) и приняла решение попробовать. Семья меня поддержала. Попробовала и вот, как видите, все получилось», - рассказала победительница.
По словам Лобачевой, работа водителя трамвая сложная и крайне ответственная.
«Со стороны кажется все красиво. Кажется, что трамвай сам по себе по рельсам бежит, в нем сидят чисто одетые люди, все легко и просто… На самом деле профессия водителя трамвая очень сложная морально, психологически и физически. Требуется масса усилий. Не могу сказать, что она мужская или женская. Наверное, все имеют право этой профессией овладеть и усовершенствовать ее. Все зависит от человека. Но если эту профессию не любить - работать не получится», - отметила она, добавив, что любит в своей работе практически все.
«Интересно все, начиная с понимания того, что управляешь такой большой машиной и она подвластна тебе, и заканчивая работой с пассажирами. Очень приятно, когда пассажиры проявляют какие-то позитивные эмоции. Очень часто они благодарят, желают что-то хорошее, доброе, особенно в праздники. Самое главное - понимание того, что мы делаем нужное и важное дело», - рассказала Лобачева.
Конкурс организован Министерством транспорта РФ, НИИ автомобильного транспорта, правительством Волгоградской области и города Волгограда. Проведение мероприятия конкурса – часть Национального проекта «Безопасные качественные дороги».
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