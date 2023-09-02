В Волгограде нашли нового учителя для класса, где дети не знают русский

В класс школы в Волгограде, где учатся дети выходцев из стран СНГ, назначили нового учителя, передает РИА Новости со ссылкой на председателя комитета образования и науки региона Ларису Савину.

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По ее словам, учителем этого класса назначили опытного педагога первой категории.

Уточняется, что учительница, которая вела уроки в прошлом учебном году в классе с детьми мигрантов по специально разработанной программе, не ушла из школы. Педагог попросила снизить нагрузку.

Бывший президент ликвидированной Федерации мигрантов России Вадим Коженов в беседе с «Радиоточкой НСН» отмечал, что в России нет предпосылок для создания опасных «этнических анклавов», так как мигранты в стране не получают никаких пособий. По его словам, подобные инициативы СПЧ бессмысленны и нелогичны.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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