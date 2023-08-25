Избитая мигрантом из-за шорт девушка рассказала о новой фобии

Она отметила, что не будет требовать от него денег, но хочет, чтобы агрессивный мужчина был отправлен на лечение и депортирован из России.

«Все, что я хочу, чтоб этого человека отправили на лечение и депортировали. Финансовой компенсации требовать не буду. Буду честна. Сегодня бегала с братом, есть страх теперь, до этой ситуации вообще не боялась хоть в рань бегать, хоть ночью, а теперь есть страх, что может и из машины кто-нибудь резко появиться, ударить», - сказала она.

Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал рассматривать дела мигрантов в ускоренном режиме.

