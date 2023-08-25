Избитая мигрантом из-за шорт девушка рассказала о новой фобии
25 августа 202321:24
Жительница подмосковного города Нахабино Фаина, избитая мигрантом за слишком короткие, по его мнению, шорты, призналась «Газете.Ru» о приобретенной фобии - после произошедшего она боится выходить на пробежку одна.
Она отметила, что не будет требовать от него денег, но хочет, чтобы агрессивный мужчина был отправлен на лечение и депортирован из России.
«Все, что я хочу, чтоб этого человека отправили на лечение и депортировали. Финансовой компенсации требовать не буду. Буду честна. Сегодня бегала с братом, есть страх теперь, до этой ситуации вообще не боялась хоть в рань бегать, хоть ночью, а теперь есть страх, что может и из машины кто-нибудь резко появиться, ударить», - сказала она.
Ранее председатель профсоюза трудящихся мигрантов Ренат Каримов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» призвал рассматривать дела мигрантов в ускоренном режиме.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru