В VK зарегистрировались около 4 млн пользователей из новых регионов РФ

«У нас сегодня около 4 млн пользователей в новых регионах», – заявил он.

По словам Кириенко, жители новых регионов продолжают добавляться в соцсеть, наиболее активными пользователями становятся дети и подростки.

Ранее VK никогда не раскрывал статистику о пользователях в новых регионах России, отмечает ТАСС.

