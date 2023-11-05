В VK зарегистрировались около 4 млн пользователей из новых регионов РФ
Порядка 4 млн пользователей, живущих в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ДНР), а также Херсонской и Запорожской областях зарегистрировали свои аккаунты в социальной сети VK, рассказал гендиректор компании Владимир Кириенко на выставке-форуме «Россия».
«У нас сегодня около 4 млн пользователей в новых регионах», – заявил он.
По словам Кириенко, жители новых регионов продолжают добавляться в соцсеть, наиболее активными пользователями становятся дети и подростки.
Ранее VK никогда не раскрывал статистику о пользователях в новых регионах России, отмечает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru